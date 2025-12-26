Вторую дозу КПК будут делать в 4 года, чтобы достичь оптимальной защиты уже в детском саду.

С 1 января в Украине вступают в силу изменения в Национальном календаре профилактических прививок, которые будут касаться вакцинации против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Украины, вторую дозу комплексной вакцины против кори, эпидпаротита и краснухи (КПК) дети будут получать не в 6 лет, как раньше, а в 4.

Врач-детский инфекционист, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий объяснил, что разные страны имеют разный возраст для введения второй дозы КПК. Это зависит от эпидемической ситуации, а также от определенных "вакцинальных традиций" той или иной страны.

"Например, в Украине вторая доза КПК традиционно вводилась перед поступлением ребенка в 1 класс, однако возраст 6 лет не является "сакральным" или обязательным для введения второй дозы", - отметил он.

Врач отметил, что в части стран Европейского Союза и во многих других странах мира вторая доза КПК вводится раньше, чем в 6 лет.

"Учитывая ситуацию с распространением кори среди детей предшкольного возраста сдвигаем вторую дозу КПК на возраст 4 года, чтобы достичь оптимальной защиты от кори, эпидпаротита и краснухи уже в детском саду", - пояснил Лапий.

Он добавил, что по состоянию на сентябрь этого года количество случаев кори в Украине составило 1 тысячу 146.

Вакцинация детей в возрасте 5 и 6 лет

Врач-инфекционист отметил, что существует достаточное количество доз вакцины для переходного периода. Дети такого возраста смогут получить вторую дозу КПК в 5 лет в случае обращения родителей по вакцинации. Целенаправленно приглашать на вторую дозу медицинские работники будут детей в возрасте 4 и 6 лет.

Ребенок уже вакцинировался за рубежом

Лапий пояснил, что в случае, если ребенок уже получил вторую дозу КПК за рубежом до 4 лет в соответствии с Календарем прививок страны пребывания, то вводить снова вакцину в 4 года в Украине не нужно:

"Единственное условие, чтобы курс считался завершенным, - соблюдение минимального интервала между дозами".

В то же время, если ребенок привит в другой стране моновакцинами против кори, паротита или краснухи и имеет только одну дозу вакцины против какой-то из этих инфекций, то в Украине можно получить дополнительную дозу КПК.

"Безопасно вакцинироваться КПК, даже если ребенок уже переболел одной или двумя из этих болезней", - добавил врач.

Вакцинация ребенка в возрасте до 1 года

Лапий рассказал, что согласно мировым рекомендациям детей в возрасте от 6 месяцев стоит вакцинировать против кори, эпидпаротита и краснухи перед путешествием за границу в страны, в которых существует высокий риск заразиться вирусом кори, даже если им еще не исполнилось 12 месяцев.

Также можно и стоит вводить вакцину КПК младенцам от 6 месяцев в случае контакта с больным корью или вспышки кори в обществе:

"Введение КПК детям младше 1 года является безопасным".

Доза, введенная до 11 месяцев, считается "нулевой". Доза, полученная ребенком с 11 месяцев до 12 месяцев, засчитывается как первая, если вторая доза в этом случае вводится с минимальным интервалом 3 месяца, заверил врач.

Другие прививки для детей

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве отметили, что одно из изменений в обновленном Национальном календаре профилактических прививок, который вступает в силу с 1 января 2026 года, касается вакцинации против туберкулеза.

Так, вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ) будут проводить через 24 часа после рождения ребенка, а не на 3-5-е сутки, как это происходит сейчас.

