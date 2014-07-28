Смертельная лихорадка добралась до мегаполиса, где проживает 21 млн человек

Из-за того, что путешественник прилетел из Либерии международным рейсом, возникли опасения по поводу того, что другие его пассажиры могли заразиться за пределами Африки. Почти 50 пассажиров рейса находятся под наблюдением. Власти Того - страны, где больной останавливался по пути - были приведены в состояние повышенной готовности.Об этом сообщает, в частности, агенство Associated Press, по данным которого лихорадка был диагностирована у пассажира, прибывшего в Нигерию в минувшую субботу.

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По данным медиков, первые симптомы лихорадки Эбола напоминают другие заболевания, такие как малярия и брюшной тиф, а само заболевание очень заразно и приводит к летальному исходу в 70% случаев. Инкубационный период составляет от двух до двадцати одного дня, из-за чего лихорадку трудно диагностировать на месте. Помимо этого, медики отмечают, что вирус эбола передается путем прикосновения телесных жидкостей пациентов даже после их смерти.

Заболевание уже унесло жизни 672 человек в западной Африке, и медики прилагают все усилия, чтобы не допустить его распространение в густонасленном Лагосе.

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В международных аэропортах Нигерии все пассажиры, прибывающие из-за рубежа, проходят досмотр на предмет симптомов лихорадки. Помимо этого, представители органов здравоохранения работают также в портах и на границе.

AP сообщает о том, что во вторник в Нигерии от лихорадки скончался консультант министерства финансов Либерии Патрик Сойер, также прибывший в Лагос на рейсе с остановкой в Того.

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