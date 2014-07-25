Подтверждена эффективность экстренной контрацепции у полных женщин

Эксперты заключили, что препараты, содержащие левоноргестрел или улипристал, могут применяться для предотвращения нежелательной беременности женщинами независимо от их веса, так как предполагаемая польза превышает возможные риски.

Решение о запуске программы было принято после публикации данных о том, что эффективность левоноргестрел-содержащего лекарства Норлево снижается, если вес женщины превышает 75 кг, а при массе тела более 80 кг препарат не помогает избежать нежелательной беременности. Помимо Норлево, в ходе программы оценивалась эффективность препарата Эллаон, содержащего улипристала ацетат.

Эксперты EMA изучили всю доступную информацию о препаратах и отметили, что данных о связи высокого ИМТ со снижением эффективности Норлево и Эллаон недостаточно и они не обладают достаточной доказательной базой. Так, хотя некоторые КИ свидетельствуют о снижении эффективности средств экстренной контрацепции у женщин с избыточным весом, в результатах других исследований такая тенденция не прослеживалась.

Экстренные контрацептивы подавляют овуляцию и препятствует имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Препараты с левоноргестрелом необходимо принять не позднее 72 часов после незащищенного полового акта, тогда как улипристал ацетат может быть использован в течение 120 часов.

remedium.ru