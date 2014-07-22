Популярное средство для похудения приводит к смертельному исходу

Динитрофенол, известный как DNP, является популярным средством снижения веса. Однако он опасен, говорит статистика. Только в Британии с 2007 года скончались 5 человек. Препарат представляет собой синтетическое соединение, которое когда-то использовалось в производстве красок, химикатов, сохраняющих древесину, во взрывчатке и пестицидах.

Как средство против похудения DNP появилось в 30-х года. Но в 1938 было запрещено в США из-за токсичности, отмечает meddaily.ru со ссылкой на Reuters. Несмотря на это, средство до сих пор можно купить в Сети. Поэтому трудно сказать, сколько человек его использует. DNP активно употребляют люди, серьезно занимающиеся фитнесом, бодибилдингом и желающие сжечь жировые отложения быстрее.

Соединение не дает энергии накапливаться в виде жира. Она просто высвобождается с теплом, рассказывает доктор Саймон Томас. Из-за повышения температуры тела возможны повреждения клеток мышц, почек и мозга. Среди побочных эффектов рвота, потеря цвета кожи, сыпь, затрудненное дыхание, боли в области живота, головные боли, волнение. Все это может вылиться в спутанность сознания, эпилептические приступы, почечную недостаточность и недостаточность костного мозга. Но в целом последствия приема непредсказуемы.

Что касается официальной статистики, то, например, в Британии в 2002-2013 годах было зафиксировано 39 обращений в связи с DNP. 22 з них - в 2013 году. Значит, средство набирает популярность. В пяти случаях отравление было сильным (люди умерли), в 12 - умеренным и в 10 - незначительным. Чем выше доза, тем больше подскакивал риск токсичности. При этом безопасной дозы нет в принципе, говорят медики.