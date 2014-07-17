Вред избыточного веса сильно преувеличен

Результаты двух новых исследований, опубликованных в журнале знаменитой клиники Майо, ставят под сомнение опасность для сердца и сосудов наличие лишнего веса (речь не идет об ожирении), пишет healthyliving.com.ua.

В частности, первое исследование показало, что наибольший риск сердечного приступа и преждевременной смерти, как ни странно, наблюдался в группе людей, которые, наоборот, страдают от недостатка веса (слишком худые). Чтобы было понятно, о ком идет речь - для мужчин при росте 180 см вес 64 кг или менее.

Наименьший риск инфаркта и преждевременной смерти зафиксирован в группе людей с лишним весом (индекс массы тела 25-30). В эту группу входят, например, мужчины с весом 81-95 кг при росте 180 см.

В чем причина такого неожиданного результата? Авторы исследования полагают, что людям с этой группы врачи значительно чаще прописывают средства для предотвращения заболеваний сердца, такие, как бета-блокаторы и статины.

Еще одно исследование показало, что люди, которые имеют больший индекса массы тела (но не ожирение), на 29% менее подвержены риску преждевременной смерти. Речь идет о "сухой" массе тела. То есть, люди с достаточно большой мышечной массой менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, чем очень худые люди. Однако именно такие люди чаще имеют определенный лишний вес. Авторы исследования считают эти результаты "парадоксом лишнего веса".

Однако, как бы там ни было, помните, что избыточный вес, как и недостаточный вес, опаснее для здоровья, чем вес в пределах нормы. Поэтому занимайтесь спортом, и конечно же, следите за питанием.