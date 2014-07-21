"Жаворонки" и "совы" лгут в разное время суток

Специалисты выявили мощную связь между этическими склонностями человека и его хронотипом ("сова" или "жаворонок"). Если человек проявляет активность вне своего привычного времени, то он чаще обманывает, пишет meddaily.ru со ссылкой на USA Today.

Как показало исследование при участии почти 200 добровольцев, "жаворонки" чаще всего лгут по вечерам, а "совы" - по утрам. Примечательно: ранее высказывались предположения, что "совы" в большей степени склонны к предосудительному поведению.

В рамках последней работы ученые попросили 48 студентов решить математические задачи самостоятельно, а потом рассказать о результатах. За правильное решение студенты получали по 50 центов. Таким образом, можно было вполне обмануть ученых.

Затем 142 добровольцев попросили рассказать, насколько удачно они проявили себя в тире. Чем больше было попаданий, тем больше была вероятность получить приз. В итоге "жаворонки" чаще обманывали, желая получить либо деньги в первом эксперименте, либо приз, если испытание проходило вечером. То же происходило с "совами" по утрам.