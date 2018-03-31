Пять ошеломляющих фактов о снах

Как только голова касается подушки, многими из нас это воспринимается как команда к отключению сознательной части себя. Но клетки мозга продолжают бодрствовать, производя достаточно энергии для создания иногда ярких, а иногда тревожных сновидений во время фазы быстрого сна.

Почему некоторые люди видят кошмары, в то время как другие проводят ночи в неге? Также как и сон, сновидение, это загадочное явление. Но по мере того как учёные всё глубже изучают мозг человека, они находят некоторые ответы на эти вопросы.

И вот, что мы знаем о мире сновидений.

1. Насилие в сновидениях может быть предупредительным знаком

Как будто кошмары не достаточно плохи сами по себе, положение усугубляет ещё и редкое расстройство поведения во время фазы быстрого сна, которое заставляет людей иногда переживать насилие в сновидениях: удары, толчки и крики. Согласно исследованию, опубликованному в онлайн журнале «Neurology», такие сновидения могут быть ранним признаком будущего расстройства мозга, включая болезнь Паркинсона и слабоумие. Результаты позволяют предположить, что эти нейродегенеративные расстройства могут зародиться за многие годы до того, как будут обнаружены больным или врачом.

2. «Совам» чаще снятся кошмары

Поздний отход ко сну имеет свои преимущества, но странные сновидения едва ли можно к ним причислить.

Исследование, опубликованное в журнале «Sleep and Biological Rhythms» в 2011 году, показало, что «совы» чаще видят кошмары, чем «жаворонки».

В исследовании приняли участие 264 студента университета, определивших как часто они видят кошмары по шкале от нуля (никогда) до четырёх (всегда), соответственно. Те студенты, которые привыкли ложиться поздно, в среднем набрали 2,10 баллов, по сравнению с «ранними пташками», чей средний балл составил 1,23.

Исследователи заявили, что разница значительна, хотя они не уверены в том, что является связующим звеном между привычками и ночными кошмарами. Они думают, что это может быть гормон стресса кортизон, который достигает своего пика утром, непосредственно перед пробуждением – это время, когда люди обычно находятся в фазе быстрого сна, просто спят или видят сновидения. Они также предполагают, что, если в это время вы ещё спите, повышение кортизона может вызвать яркие сны или ночные кошмары.

3. Мужчинам снятся эротические сны

Также как во время бодрствования мужчины фантазируют на эротические темы чаще, чем женщины, так и во сне сильному полу чаще снится эротика. Сравнивая утренние записи, психолог Дженни Паркер из Университета Западной Англии в своём докторском исследовании, опубликованном в 2009 году, предположила, что женщины чаще видят ночные кошмары.

Она поделила сновидения/кошмары, которые снятся женщинам на три категории: страшные сны (в которых их преследуют или их жизни угрожает опасность), сны о потере любимого человека или запутанные сны.

4. Вы можете управлять своими снами

Если вы хотите видеть осознанные сны, вы можете играть в видео игры. Какая связь? Психолог из канадского Университета Грант МакИвэн Джейни Гэкенбах говорит, что оба явления представляют собой альтернативную реальность.

«Если вы проводите часы напролёт в виртуальной реальности, кроме всего прочего, это практика», – заявила Гэкенбах в журнале «Live Science» в 2010 году. «Игроки привыкли управлять своим игровым пространством, и эту способность можно перенести на сны». Её прошлое исследование показало, что люди, которые регулярно играют в видео игры, чаще, чем неигроки, видят осознанные сны, где они со стороны наблюдают за своими телами; они также больше способны влиять на мир своих сновидений, как будто управляют персонажем из видео игры.

В исследовании 2008 года Гэкенбах обнаружила, что этот уровень контроля также может помочь игрокам превращать леденящие кровь кошмары в беззаботные сны, и полагает, что эта способность могла бы помочь ветеранам, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством.

5. Почему мы видим сны

Учёные издавна интересуются тем, почему мы видим сны, а ответы разнятся, начиная от идей Зигмунда Фрейда о том, что наши сны это отражение наших желаний, до предположений о том, что эти мечтательные путешествия являются побочным эффектом фазы быстрого сна. Гарвардский психолог Дейрдре Баррет, которая представила свою теорию на встрече Ассоциации психологии в Бостоне в 2010 году, предполагает, что, по крайней мере, одной из причин может быть критическое мышление.

Её исследование показало, что часы сна могут помочь нам решить проблемы, мучающие нас в течение дня. Она предполагает, что визуальность и часто нелогичность снов делают их идеальными для нестандартного мышления, необходимого для решения определённых проблем.

Так что, как сказала Дейрдре Баррет, хотя сны изначально развивались для других целей, со временем они усовершенствовались для выполнения большего числа задач, включая перезагрузку мозга и помощь в решении наших проблем.

mixstuff.ru