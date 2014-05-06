Какие продукты прогоняют сон

Народная молва предлагает множество средств от бессонницы: теплое молоко, настой ромашки с медом, рюмка бурбона или бренди, пишет Washington Post. Но что говорит наука? - задается вопросом журналистка Джилл У. Адамс.

Для начала нужно исключить из рациона еду и напитки, которые мешают заснуть, рекомендует Майкл Гренднер из Пенсильванского университета. Например, все, что содержит кофеин: "Обычно кофеин выводится из организма через 4-6 часов, но у более чувствительных людей эффект может длиться вдвое дольше".

Гренднер остерегает от спиртного: возможно, оно облегчает засыпание, но сон не очень глубокий. Вдобавок один из побочных продуктов переработки алкоголя оказывает бодрящий эффект. Гренднер также советует избегать никотина, больших порций и пряных блюд за ужином.

Но есть ли продукты, которые помогают заснуть? Журналистка не нашла обнадеживающей научной информации. Например, мясо индейки содержит триптофан - один из "кирпичиков" серотонина, но серотонин не только усыпляет, но и выполняет много других функций в мозгу. Чтобы триптофан в мясе подействовал, пришлось бы съесть целый фунт индюшатины за один присест.

А поможет ли пища, богатая мелатонином? Поможет отрегулировать ритмы сна, заверяют ученые. Если вы "сова", но вынуждены вставать в 7 утра, ешьте за ужином, например, вишни, причем малые дозы мелатонина (1,5-3 мг) действуют лучше, чем большие.

Инопресса