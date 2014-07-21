Основные признаки сотрясения головного мозга

В журнале Neurosurgery опубликованы результаты первого этапа, систематического обзора литературы. Авторы выделили четыре симптома, наиболее существенных по распространенности и специфичности. К ним относятся наблюдаемые или описанные сразу после травмы нарушения ориентации или спутанность сознания (18-45%), нарушение равновесия в течение суток после травмы (24-36%), удлинение времени реакции в течение двух суток после травмы (41-71%) и нарушения памяти и способности к вербальному обучению в течение двух суток после травмы. Важными признаками оказались, кроме того, потеря сознания (1-14%), посттравматическая амнезия (2-30%), ретроградная амнезия (7-53%).

В настоящее время существует несколько десятков определений сотрясения головного мозга (легкой черепно-мозговой травмы), а для научных и клинических целей необходимы строго сформулированные и воспроизводимые критерии диагноза. Систематический обзор литературы выделил наиболее важные симптомы и позволил оценить их распространенность. На основе этих данных возможно выработать диагностические критерии и прогностические показатели у больных с сотрясением головного мозга.

Исследователи продолжат создание определения и клинических рекомендаций. Во второй части работы будут описаны дополнительные симптомы, а наиболее распространенные четыре признака будут верифицированы.

Brain Trauma Foundation - авторитетная организация по изучению и лечению черепно-мозговой травмы. Внедрение их рекомендаций по лечению больных без сознания с черепно-мозговой травмой уменьшило смертность в США в полтора раза в течение последних десяти лет.

remedium.ru