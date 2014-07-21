Изменение всего одного гена влияет на эффективность аспирина - кардиологи
Согласно результатам исследования, проведенного учеными из медицинского центра Beth Israel Deaconess (Бостон, США) и клиники Brigham and Women's Hospital (США), аспирин, который в течение многих десятилетий выступает золотым стандартом лечения сердечно-сосудистых заболеваний, может менять свое действие в зависимости от вариации гена катехол-О-метилтрансферазы (COMT) и приводить к негативным последствиям для здоровья
Выводы ученых представлены на сайте госпиталя и в онлайн-издании Американской ассоциации кардиологов.
Ген СОМТ является ключевым ферментом в метаболизме катехоламинов - таких гормонов, как адреналин, норадреналин и дофамин, участвующих в развитии многих заболеваний, в том числе гипертонии.
В ходе исследования ученые проанализировали данные истории болезни 23.000 женщин, которые в течение 10 лет наблюдались в рамках эксперимента, в ходе которого одна группа пациенток для предотвращения сердечных приступов получала низкие дозы аспирина, а вторая - плацебо, содержащее витамин Е.
В результате анализа оказалось, что 23% женщин с модифицированным геном COMT имели более низкий уровень катехоламинов по сравнению с другими, и, соответственно, меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты эксперимента подтвердились и при исследовании двух других выборок. Помимо этого, у 91% женщин с модификацией гена прием аспирина приводил к негативным последствиям для здоровья, и они имели больше проблем с сердцем, чем те, кто принимал плацебо. Однако, по данным кардиологов, 91% пациенток с другим строением гена аспирин за 10 лет наблюдения помог снизить частоту сердечных заболеваний.
Авторы пришли к выводу, что модификация гена влияет на обмен гормонов, связанных с повышением артериального давления, и на действие аспирина. Кардиологи подчеркивают, что выводы требуют дальнейшей проверки, однако уже сейчас рекомендуют врачам перед назначением популярного препарата проводить анализ генетического профиля пациента.