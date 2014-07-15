Безсонные ночи могут свести с ума

Международная команда ученых провела исследование, в котором здоровых добровольцев заставляли провести сутки без сна. Наутро испытуемые рассказывали о своих ощущениях и проходили ряд тестов, пишет Здоровье.

Как и ожидалось, у добровольцев ухудшилось внимание и способность концентрироваться. Но помимо этого авторы исследования отметили, что ряд изменений состояния испытуемых напоминает симптомы шизофрении. Некоторые добровольцы утверждали, что их восприятие собственного тела изменилось, а другим казалось, что они обрели способность читать мысли. За неделю до этого, когда те же испытуемые спокойно проспали всю ночь в лаборатории, никаких подобных искажений не наблюдалось.

Чтобы проверить, насколько правомерно сравнение недосыпа и шизофрении, испытуемых подвергли тесту преимпульсного ингибирования. Это исследование основано на том, что люди непроизвольно реагируют на внезапные резкие звуки, и силу реакции можно оценить по степени напряжения лицевых мышц. При этом, если о предстоящем резком звуке человека предупреждать при помощи предшествующего тихого сигнала (преимпульса), то реакция быстро затухает, лицевые мышцы перестают напрягаться при предъявлении сигнала. Мозг уже знает, что в этом сочетании звуков нет ничего особенного, и просто отфильтровывает его, как тиканье часов или шум дыхания.

При различных нарушениях, в том числе при шизофрении, премипульсное ингибирование выражено слабо: человек продолжает реагировать на звуковой сигнал, привыкания практически не происходит. Такой же эффект наблюдался и в случае с добровольцами, проведшими сутки без сна. Нервная система, неспособная отличить важное от неважного, воспринимает реальность искаженно.

Это исследование несет важное практическое значение. Дело в том, что препараты против шизофрении, как и против других болезней, в процессе их разработки тестируют на животных. Причем, чтобы оценить эффективность лекарства, его вводят животному, у которого искусственно вызван психоз – для этого используются специальные препараты. Но картина такого психоза не полностью соответствует настоящей шизофрении – в частности, у животных не развиваются нарушения преимпульсного ингибирования, то есть не снижается способность отфильтровывать ненужную информацию в звуковом потоке. А вот кратковременное лишение сна, как теперь известно, вызывает этот эффект. Получается, в будущем моделировать шизофрению, по крайней мере отчасти, можно будет не с помощью психотических средств, а методом депривации сна.

Еще одна хорошая новость в том, что бессонная ночь не вызовет у вас изменений психики навсегда. Исследователи продемонстрировали, что уже через сутки нормального режима грозные симптомы полностью исчезали.