Каждый 8-ой украинец имеет психические расстройства

Практически каждый восьмой украинец имеет психические расстройства, но не каждый обращается к врачу. Нервные и психические расстройства обостряются весной и осенью. Об этом рассказал столичный психиатр Виктор Закревский.

"Под наблюдением врачей-психиатров находятся более миллиона украинцев, - рассказывает Виктор Сергеевич. - Если раньше среди пациентов преобладали 40-летние, то сейчас палаты психдиспансеров переполнены молодежью. На осень снова будем наблюдать обострение психических расстройств. Поэтому каждые полгода душевнобольные должны проходить осмотр у психиатра" .

По словам врача, люди с психическими расстройствами не всегда буйные.

"Такие пациенты могут вести себя тихо весь год, а в марте-апреле, когда испытывают обострение, становятся агрессивными, маниакальными. Болезнь прогрессирует, если пациент нерегулярно принимает лекарства или перестает их употреблять".

Большинство попадают с диагнозом шизофрения.

"Эта болезнь не врожденная и не унаследованная. Спровоцировать такие расстройства в психике может травма головы или инсульт, - говорит психиатр. - На стационаре пациент с отклонениями в психике может лечиться от 10 до 45 дней. Годами таких пациентов никто держать не будет. Для этого есть интернаты. Но за проживание в них должны платить родственники. Отчисления могут делать с пенсии по инвалидности или по возрасту".

По наблюдению Закревского, люди относятся к его пациентам как к прокаженным.

"Душевнобольных нельзя постоянно держать в больницах, - говорит психиатр. - Министерство социальной политики должно обеспечить им нормальные условия для полноценной жизни. Недостает социальной рекламы, которая бы учила толерантно относиться к таким людям. В Средние века за душевнобольными ухаживали в монастырях. Сейчас хорошо было бы возводить специальные общежития для людей со сломанной психикой, где был бы медперсонал, работала кухня".

После нескольких последних случаев, когда душевнобольные нападали на своих соседей и медработников, психиатру часто задают вопрос, как вести себя с психически неуравновешенными соседями или случайными прохожими.

"Никогда не спорьте с людьми с поломанной психикой. Когда человек говорит, что слышит голоса, соглашайтесь с ним, - советует психиатр. - Следите за тоном во время разговора. Он не должен быть ни пренебрежительным, ни снисходительным. Рискованно делать резкие движения, чтобы не вызывать у больного всплеск агрессии, не предстать в роли врага".

gazeta.ua