Прерывистый сон так же вреден, как отсутствие сна вообще - ученые

Группа исследователей из школы психологических наук Тель-Авивского университета обнаружила, что прерывистый сон может быть столь же физически вредным, как отсутствие сна вообще.

В журнале Sleep Medicine опубликовано исследование, в ходе которого профессор Ави Саде и его коллеги Михаль Кан, Шимрит Фриденсон, Реут Лерер и Яир Бен-Хаим изучили влияние перерывов во время сна на познавательные способности, концентрацию внимания и уровень настроения, сообщается на сайте университета.

Ученые отмечают, что сон многих родителей часто нарушается из-за крика ребенка, необходимости вставать к кроватке каждый час, кормить его, менять пеленки и снова засыпать. При этом многие молодые родители по утрам чувствуют себя более усталыми, чем перед сном. То же относится и к врачам, которые работают по вызову и принимают несколько телефонных звонков за ночь, засыпая всего на 5-10 минут.

Раньше последствия такого режима сна не изучались. В ходе нового исследования ученые наблюдали за студентами-добровольцами, сон которых контролировался дистанционно с помощью наручных часов, передающих информацию о времени сна и бодрствования. Одну ночь студенты спали в обычном режиме в течение восьми часов, а на следующий день их будили 4 раза за ночь и просили за 10-15 минут решить небольшую задачу на компьютере и вернуться ко сну. Каждое утро испытуемых тестировали на бдительность и внимание, а также просили заполнить анкеты, определяющие настроение.

Оказалось, что для проявления нарушений внимания и плохого настроения достаточно всего одной ночи прерывистого сна. По мнению исследователей, с течением времени эти эффекты накапливаются, и родители, которые просыпаются от трех до десяти раз за ночь в течение нескольких месяцев подряд, платят за свой режим очень большую цену. Помимо физических последствий, они часто испытывают гнев по отношению к своим детям, а потом винят себя за это.

В дальнейшем исследователи планируют разработать методы, которые помогут уменьшить негативные последствия прерывистого сна.

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