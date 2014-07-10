Servier грозит штраф за попытку задержать выход на рынок дженерика периндоприла

Европейская комиссия подозревает французского фармпроизводителя Servier во вступлении в сговор с рядом компаний, целью которого является задержка выхода на рынок более дешевой версии популярного препарата периндоприла, предназначенного для лечения артериальной гипертензии. Обвинение было выдвинуто по итогам масштабного расследования нарушений в фармацевтической отрасли, которое было запущено в 2008 году, сообщаетMedicalXpress.

Окончательное решение по делу, в котором также фигурируют Teva, Mylan Laboratories Limited, Krka, и Lupin будет принято к концу месяца. Если вина Servier будет признана, то компании придется заплатить штраф в размере 10% от объема годовых продаж.

Год назад датский фармпроизводитель Lundbeck был признан членами Европейской комиссии виновным по аналогичному делу. Тогда компании пришлось заплатить 93,8 млн евро за препятствование выходу в продажу дженерика своего антидепрессанта циталопрама.

Remedium.ru