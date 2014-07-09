Шум города провоцирует ожирение

Шум, созданный движением транспорта, громкой музыкой и другими характерными звуками города, способствует развитию ожирения и болезней сердца у городских жителей. Такой вывод сделали шведские ученые из Каролинского университета, пишет Сегодня.

Изучая объем талии населения и уровни шума в городах, они обнаружили, что каждое увеличение уровня шума на 10 дБ связано с ростом объема талии почти на 1 см.

Ученые объясняют, что шумовое загрязнение влияет на работу стрессовых гормонов, в частности, кортизола. В свою очередь, это повышает риск роста жировых отложений в области талии – висцерального жира. Как известно, этот жир опасен с точки зрения риска сердечного приступа.

Обнаруживается все больше доказательств того, что шум окружающей среды прямым образом способен негативно влиять на здоровье, – подчеркнул один из авторов исследования профессор Адриан Дэвис.