Повышенный холестерин можно унаследовать от родителей

Группа американских исследователей доказала факт наследственной передачи повышенного холестерина от родителей к детям. Над этой дилеммой работали выдающиеся вашингтонские доктора. Они провели тысячи часов в различных научных исследованиях, что в итоге помогло сделать выводы о возможности передачи уровня холестерина по наследству. Американские ученые абсолютно уверены в точности полученных результатов, пишет scienceblog.ru.

Холестерин является важнейшим показателем состояния здоровья человека. Он активно участвует во всех ключевых биологических процессах человеческого организма. За выработку холестерина ответственна печень. Этот липид (жироподобное вещество) активно используется в качестве строительного компонента во всех клетках организма. Установлена и другая особенность холестерина – его переизбыток весьма опасен для организма.

Американские ученые уверены, что повышенное содержание холестерина уже в детстве увеличивает риск развития болезней сердечнососудистой системы, в конечном счете, сокращая продолжительность жизни человека.

Чтобы снизить уровень холестерина в крови, достаточно начать заниматься любым видом спорта или найти себе активное увлечение. Доктора также рекомендуют пополнить свой рацион свежими фруктами и овощами, а заодно свести к минимуму потребление жиров животного происхождения.