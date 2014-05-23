У детей все чаще регистрируются высокие показатели холестерина

В одном из крупнейших на сегодня исследований амбулаторных посещений педиатрических клиник, ученые изучили истории 12712 детей, прошедших скрининг уровня холестерина в ходе обычного медицинского обследования в клиниках Техасской ассоциации педиатрических клиник - крупнейшей первичной педиатрический сети в стране. Из них у 4709 человек - 30% - выявлен пограничный или повышенный уровень общего холестерина, по нормативам, определенным Национальной образовательной программой о холестероле.

По мнению Томаса Сири (Thomas Seery), детского кардиолога Техасской детской больницs, доцента кафедры педиатрии Медицинского Колледжа Бэйлора, огромное количество детей с аномальным липидным профилем еще раз доказывает, что эту группа нуждается во врачебном внимании, к тому же, в этом возрасте медицинское вмешательство способно принести пользу. Однако для того, чтобы вмешаться, необходимо диагностировать проблему.

Хотя у детей сердечно-сосудистые заболевания встречаются редко, наличие в детстве определенных факторов риска может увеличить риск развития сердечных заболеваний, во взрослом возрасте. Предыдущие исследования показали, что атеросклероз - уплотнение и сужение артерий - может начинаться в детстве.

Известно, что более высокий уровень холестерина и его кумулятивное воздействие связаны с развитием и тяжестью атеросклероза. Определив уровень холестерина у ребенка и предприняв меры для его снижения возможно положительно повлиять на изменения сосудов и снизить вероятность заболеваний в будущем. Доктор Сири считает, что это особенно важно в условиях эпидемии ожирения, которая проявляется увеличением популяции детей с дислипидемией и аномальным количеством холестерина или жиров в крови.

Авторы также обнаружили, что у мальчиков чаще выявлялись повышение общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) - «плохой» холестерин - и триглицеридов, в то время как у девочек отмечалось снижение липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) - «хорошего» холестерина. По сравнению с детьми с нормальным весом, у детей с ожирением чаще отмечался повышенный уровень общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов при низком уровне ЛПВП. Средние уровни общего холестерина, НПНП, не-ЛПВП и НПВП не выходили за пределы нормальных значений - 162 мг/дл, 92 мг/дл, 113 мг/дл и 52 мг/дл соответственно; средний уровень триглицеридов был пограничным или аномальным (103 мг/дл). В этой работе, как и в другом недавнем несвязанном исследовании взрослых представителей национальных меньшинств, у 9-11-летних испаноязычных детей отмечалась тенденция к повышению уровня триглицеридов и снижению ЛПВП по сравнению с неиспаноговорящими.

Доктор Сирии подчеркнул, что первоочередной терапией для детей с аномальными уровнями холестерина будут здоровое питание и повседневная физическая активность.

По его мнению, холестерин-снижающие медикаменты обычно нужны 1-2% детей с дислипидемией, прежде всего при очень высоком уровне холестерина из-за генетических нарушений обмена липопротеинов. Такие нарушения, как, например, семейная гиперхолестеринемия, приводят к очень высокому уровню холестерина, который можно определить в детстве, но обычно в такой ситуации наблюдается гиподиагностика.

Доктор Сири считает, что всем детям необходимо определение уровня холестерина в промежуток между 9 и 11 годами, - хотя бы для того, чтобы дать возможность врачам и родителям обсудить с детьми важность здорового образа жизни для здоровья сердца и сосудов.

В связи с тем, что рекомендации всеобщего скрининга детей начали действовать в конце 2011 года, на второй год исследования, его возможным недостатком является невозможность определить, назначен ли анализ как всеобщий скрининговый или выборочно, исходя из наличия индивидуальных факторов риска или семейной истории ранних заболеваний сердца (недавние исследования показали, что при скрининге на основе только семейной истории есть риск пропустить детей с дислипидемией). Кроме того, недостатком является также ограниченная выборка, включающая только население Хьюстона и близлежащих районов.

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