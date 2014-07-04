Ученые приблизились к созданию новых лекарств против рака молочной железы

Речь идет о тех типах опухолей, которые не лечатся имеющимися медикаментами, которые уже зарекомендовали себя как такие, которые повышают уровень выживания с этой болезнью.

Команда ученых из Глазго говорит, что несовершенный элемент ДНК, который вызывает лейкемию, также играет роль при возникновении некоторых опухолей и может помочь в исследованиях по поиску новых лекарств.

Одновременно другая группа ученых говорит, что начала постепенно приближаться к изобретению анализа крови, который поможет выявить рак груди.

Рак груди развивается на фоне эстрогенов или прогестрогена, может лечиться с помощью гормональной терапии препаратом Tamoxifen.

Другой медикамент Herceptin работает только с опухолями с положительным показателем гена HER2.

Но для 20% всех случаев рака груди единственными вариантами лечения является химиотерапия, радиотерапия и хирургическое вмешательство.

Ученые из Университета Глазго исследовали роль дефектного гена RUNX1 - одного из генов, которые чаще всего изменены в случае болезни лейкемией.

Результаты показали, что он является активным и в смертельных случаях рака груди.

Исследования, проведенные на основе данных о 484 случаи "трижды негативного" рака груди, показали, что пациенты с положительным результатом на ген RUNX1 имели в четыре раза больший риск умереть от рака, чем те, у кого этого гена нет.

Результаты исследования опубликовали в журнале PLoS One.

"Это открывает для нас увлекательную возможность использовать его (RUNX1 - ред.) как новую цель лечения", - заявила один из исследователей Карен Блайт.

"В США разрабатывается несколько лекарств, действие которых направят на этот ген с точки зрения лечения лейкемии. Если они сработают, мы сможем протестировать их на клетках рака груди", - добавила она.

Впрочем, ген играет комплексную роль. Обычно он важен для выживания клеток и имеет значительное влияние на продуцирование крови. Но в зависимости от обстоятельств он может либо провоцировать, либо подавлять опухоли.

Это означает, что использование лекарств против этого гена может иметь побочные эффекты.

В другом исследовании ученые из лондонского University College (UCL) заявляют, что приблизились к разработке анализа крови для рака груди.

Они обнаружили изменения в ДНК иммунных клеток в крови женщин, которые имели повышенный риск рака груди, ведь они родились с геном риска BRCA1.

"На удивление, мы нашли одни и те же признаки у больших групп женщин без мутаций BRCA1, и они смогли спрогнозировать риск заболевания раком груди за несколько лет до диагноза", - заявил профессор Мартин Виндшвендтер из UCL.

Ученые считают, что это может стать основой для анализа крови.

Доктор Мэтью Лэм, старший исследователь в Breakthrough Breast Cancer, заявил: "Эти результаты однозначно перспективны, и мы рады, что имеем возможность выяснить, как дальнейшие исследования смогут расширить эти открытия".

bbc.co.uk