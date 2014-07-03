Медитативные практики уменьшают тревожность только внешне

Медитация, направленная на повышение градуса внутренней внимательности, полезна для физики и психики. Но большинство исследований сфокусированы на длительном эффекте медитации. Между тем Университет Карнеги Меллон доказал, что всего 25 минут медитации в течение 3 дней снимают стресс, пишет meddaily.ru со ссылкой на Eurek Alert. По крайней мере, внешне.

Ученые набрали группу из 66 здоровых добровольцев 18-30 лет. Часть участников медитировала три дня подряд, используя дыхательные упражнения, помогающие отслеживать свое дыхание. Также была контрольная группа, которая в течение трех дней участвовала в когнитивном тренинге (анализировали поэзию).

В конце экспериментального периода все участники выполняли стрессовые задания (озвучивали доклад и решали математические задачи перед критиками). Каждый участник должен был рассказать об уровне испытываемого стресса. Также собиралась слюна для замера уровня стрессового гормона кортизола.

Результаты оказались неоднозначными: первая группа говорила о том, что меньше переживала во время стрессового теста. Но в слюне фиксировалась большая реактивность стрессового гормона. Получается, несмотря на внешнее спокойствие, организм вырабатывает больше кортизола. А это опасно для здоровья. Возможно, если практика медитации и способность фокусироваться на своих ощущениях станут автоматическими, кортизол снизится.