Стресс, пережитый в детстве, влияет на развитие мозга - психологи

В более зрелом возрасте эти изменения могут негативно сказываться на поведении, здоровье и влиять на выбор романтического партнера.

Ранее было доказано, что пережитый ребенком стресс оказывает длительное влияние в течение многих последующих лет. Однако ученые не могли объяснить, почему события, приходящиеся на 2-4 год жизни, могут иметь долгосрочные последствия.

В ходе исследования ученые набрали 128 двенадцатилетних детей, которые в детстве подвергались физическому насилию, сталкивались с пренебрежением или выросли в семьях с низкими социально-экономическим статусом. Исследователи провели подробные интервью с детьми и их опекунами, зафиксировав поведенческие проблемы и общий уровень стресса. Помимо этого, они изучили строение мозга подростков, сосредоточив внимание на гиппокампе и миндалине, отвечающих за эмоции и восприятие стресса. Оказалось, что у подростков, подвергавшихся воздействию стресса, эти отделы мозга заметно отличаются по строению от мозга детей из благополучных семей.

Исследователи пришли к выводу, что такие изменения способствуют формированию депрессии, тревожности, развитию болезней сердца, рака, плохой успеваемости в школе и проблемам на работе, а также влияют на выбор будущего партнера. Однако ученые интерпретируют полученные результаты с осторожностью и отмечают, что строение мозга не позволяет увидеть будущее ребенка и предсказать его судьбу.

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