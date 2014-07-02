Красное вино снижает риск инфаркта на 50%

Известный английский кардиолог доктор Уильям Макреа говорит, что за последние 10 лет выписал красное вино в качестве средства для профилактики инфаркта более чем 10 000 своих пациентов. Кстати и самого доктора нередко можно увидеть на обходе с бокалом в руке. Макреа уверяет, что два бокала красного вина в день сокращают риск развития инфаркта на 50% - больше, чем любые из существующих лекарств, сообщает MedikForum.

Эта идея пришла к нему в голову, когда он проанализировал статистику инфарктов во Франции. Оказалось, что в этой стране, где вино начинают пить чуть ли не с детского возраста и продолжают до глубокой старости, существенно ниже число сердечно-сосудистых болезней, чем в Англии. Между тем, французы не только налегают на спиртное, они еще предпочитают и более жирные блюда (часто готовят на сливочном масле), а также больше курят.

Оказалось, что секретным ингредиентом, защищающим жителей Франции от инфарктов, является именно красное вино. Причем, регулярное и умеренное его употребление, по словам доктора Макреа, снижает и опасность инсультов на 20%. Самую большую пользу приносят молодые вина, как выяснил кардиолог. А происходит это потому, что красное вино расширяет артерии, улучшая проходимость крови, а также повышает уровень "хорошего" холестерина.