Красное вино предотвращает появление кариеса

Красное вино и виноградные косточки могут предотвратить появление кариеса, показало исследование. Данное открытие, возможно, подарит новые натуральные средства профилактики болезней зубов, отмечает Meddaily.ru со ссылкой на HNGN. Такая комбинация, в отличие от лекарств, не вызывает побочных эффектов.

Секрет кроется в полифенолах, содержащихся в экстракте косточек и в вине. Они замедляют рост бактерий. Это доказали лабораторные эксперименты. Ученые выращивали бактерии, вызывающие проблемы с зубами, а потом вымачивали их биопленки в течение нескольких минут в разных растворах, включая обычное красное вино, безалкогольное вино, вино с экстрактом косточек, воду и 12%-й раствор спирта. Лучше всего работало красное вино с или без алкоголя, как и вино с экстрактом косточек.

Кариес - одна из самых распространенных проблем в мире. Примерно 60-90% населения Земли страдают от кариеса, болезней пародонта и потери зубов. И проблемы провоцируют определенные бактерии, которые образуют биопленки, дающие налет и кислоту в ротовой полости. Примечательно: пасты с фтором и антимикробные полоскания для рта особо не улучшают ситуацию. Притом, они могут менять цвет тканей и вкус.