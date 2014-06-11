В кровеносных сосудах присутствуют бактерии

Долгое время считалось, что бактерии живут только на коже и в желудочно-кишечном тракте, а внутренняя среда организма в норме стерильна. Но, по мере появления более чувствительных методик исследования, с каждым годом ученые обнаруживают все больше и больше бактерий во всех тех органах, где, как считалось, их вообще не должно быть – то в плаценте, то вообще в кровеносных сосудах, пишет Здоровье.

Ученые из Бингемтонского университета (США) использовали фрагменты артерий людей, больных атеросклерозом. Из них удалось выделить бактерий, вырастить их в лаборатории и исследовать их свойства. Оказалось, что эти бактерии участвуют во вредоносном воздействии стресса на здоровье человека.

Обычно бактерии живут на стенке сосуда в форме биопленки – плотного сообщества из прикрепленных друг к другу и к поверхности микроорганизмов. Эти пленки могут покрывать холестериновые бляшки, и таким образом делать их прочнее. Но, как выяснили исследователи, под действием гормонов стресса биопленка распадается – а это повышает вероятность того, что холестериновая бляшка оторвется и будет плыть по кровеносному сосуду, пока не образует где-нибудь тромб. А как мы знаем, закупорка артерий – причина инфарктов и инсультов.

Давно известно, что при атеросклерозе инфаркт или инсульт могут развиваться после сильного неожиданного стресса. Теперь, благодаря работе американских микробиологов, мы знаем, чем именно опасен стресс и почему он способен привести к самым неприятным последствиям.

Исходя из новых данных, при лечении атеросклероза нужно следить не только за уровнем холестерина, но и за наличием и состоянием бактериальных биопленок в сосудах.