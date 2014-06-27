Сколько надо кушать сахара

Британские ученые пересматривают норму добавленного сахара, которую следует потреблять ежедневно. Сейчас рекомендуемый лимит - 10-11%.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что на сладкое должно приходиться лишь 5% от дневного объема калорий.

Но подсчитать, сколько мы едим сахара, не так легко, как кажется.

Специалисты по охране здоровья скептически относятся к сахару, который добавляют в переработанную пищу, однако отмечают, что естественная сладость молока или фруктов вполне нормальная. Единственное исключение - сок.

Сейчас людям советуют питаться так, чтобы на добавленный сахар приходилось лишь 11% всех потребляемых в течение дня калорий, или даже 10%, если принять во внимание алкоголь.

Это составляет 50 г сахара для женщин и 70 г для мужчин, в зависимости от уровня активности.

И хотя в Великобритании нет официальных государственных правил рекомендованного объема потребления всех видов сахара, на упаковках в ЕС и в той же Великобритании принято указывать показатель в 90 г в день, то есть эквивалент 22 маленьких (4 г) чайных ложек сахара.

В некоторых продуктах содержание сахара определить просто, например, обычная 330-мл стакан "Кока-колы" или "Пепси" вмещает 35 г сахара, или почти девять чайных ложек. Однако курица, приготовленная под сладким соусом, также может содержать более 22 г сахара - или пять с половиной чайных ложек, и часть этого объема содержится в ананасе.

"Определить, сколько дополнительного сахара вы потребляете, почти невозможно", - говорит диетолог Катрин Дженнер, которая представляет инициативную группу "Действия против сахара".

У всех методов оценки потребления сахара есть свои пределы. Любой, кто пытался вести дневник еды знает, насколько трудно бывает вспомнить каждый кусочек рациона - от печенья в офисе до недоеденных детьми блюд.

Впрочем, Национальный опрос относительно диет и питания - это наиболее полное исследование пищевых привычек британцев.

Последний отчет исследователей показывает, что все возрастные группы потребляли больше сахара, чем рекомендованные 11%, среди детей этот показатель выше.

Дети в возрасте от 11 до 18 лет получают большую часть своей дневной энергии из сладкого, которого потребляют более 15%. Взрослые питаются более осторожно, их доля сладкого - чуть выше 11%.

Сладкие напитки - это еще один источник дополнительного сахара для молодежи. Например, ребята в возрасте от 11 до 18 лет получают 42% своего рациона именно таким образом.

Конфеты, шоколад и джем составляют 19-22% от всего потребленного сахара, а младшие дети получают большую часть своего сахара из сухих продуктов - например, тортов и печенья, а также напитков, например фруктового сока.

Для взрослых в возрасте от 19 до 64 лет главные источники - это также кондитерские изделия и джемы, сладкие напитки и сухие продукты. Алкоголь добавляет еще 10%.

Ученые до сих пор исследуют вероятный связь между высоким уровнем потребления сахара и ожирением, диабетом, болезнями сердца и другими проблемами со здоровьем.

Общеизвестно, что потребление большого количества калорий без должной физической активности приводит к ожирению, которое, в свою очередь, повышает риск болезней.

По последним данным, уровень ожирения в Англии вырос в течение последних десятилетий.

Процент детей с ожирением уменьшился, но, как говорят активисты, впереди еще много работы, чтобы сократить объемы сахара, который употребляют дети.

www.bbc.co.uk