Медики заявили о новом заболевании - "тромбозе геймера"

Новозеландские медики открыли новую нозологическую единицу или, проще говоря, новую болезнь, которая получила необычное название - "тромбоз геймера". Теперь она вполне может занять свое место в ряду специфических заболеваний, связанных с трудовой деятельностью больного ("локоть теннисиста", "плечо штукатура" и им подобные), сообщают podrobnosti.ua со ссылкой на "Здоровье Украины".

Молодой человек, которого скорая помощь привезла в клинику Middlemore Hospital в новозеландском городе Окленд, провел 4 суток, играя в компьютерные игры с помощью игровой приставки.

Он сидел на кровати перед телевизором, вытянув ноги вперед, держа в руках геймпад, лишь изредка отвлекаясь на то чтобы наскоро перекусить или сходить в туалет. Как рассказал сам больной, уже к исходу второго дня его левая нога опухла и стала сильно болеть, но он решил не обращать на это внимания, будучи очень увлеченным игрой.

Однако на четвертый день боль стала невыносимой, а окружность ноги увеличилась почти в два раза. Врачи обнаружили у него острый венозный тромбоз, который мог привести к смерти больного, если бы один из тромбов, образовавшихся в венах его ноги, оторвался и попал бы в легкое.

Интенсивное лечение продолжалось почти 10 дней - с помощью многочисленных препаратов медикам удалось восстановить кровоток в венах его ноги и "растворить" тромбы.

Учитывая специфичную позу, в которой пациент "заработал" себе венозный тромбоз (сидя на кровати с горизонтально вытянутыми ногами, на которых лежал геймпад) новозеландские медики решили дать такому заболеванию отдельное название "тромбоз геймера".