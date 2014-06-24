FDA предупредила о риске венозного тромбоза при приеме тестостерона

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) потребовала от фармпроизводителей указать в инструкциях по применению всех одобренных тестостероносодержащих препаратов, что прием таких лекарственных средств может являться причиной повышенного риска венозного тромбоза, тромбоза глубоких вен и легочной эмболии.

В настоящее время в инструкциях к лекарственным препаратам с тестостероном прописывается, что тромбоз может возникать как следствие полицитемии - увеличения количества эритроцитов в единице объема крови на фоне приема тестостерона. Однако в последнее время в FDA все чаще поступают данные о тромбозе, не связанном с полицитемией. Поэтому эксперты ведомства приняли решение о расширении графы возможных нежелательных побочных действиях тестостероносодержащих препаратов.

В материале FDA отмечается, что поскольку речь идет о венозном тромбозе, то размещение предостережения не отразится на работе по оценке возможного риска инсультов, инфарктов или смертельных исходов среди пациентов, принимающих тестостерон.

remedium.ru