Мобильный телефон укажет на скрывающуюся инфекцию

Смартфон представляет собой уникальную картину того, какие организмы живут в теле человека. Более 80% распространенных бактерий составляют персональный бактериальный отпечаток, который в итоге остается на экране телефона, пишет meddaily.ru со ссылкой на BBC.

И именно по личным вещам вроде телефонов можно отслеживать распространение бактерий. Согласно подсчетам ученых, человек трогает телефон в среднем по 150 раз в день. И есть совпадения между организмами, присутствующими на поверхности тела и на экранах смартфонов, говорят сотрудники Университета Орегона. Они расшифровали ДНК микробов, выявленных на указательных и больших пальцах 17 человек. Также делался мазок с поверхности телефонов участников исследования.

Всего в 51 образце ученые нашли 7000 разных типов бактерий. В среднем 22% бактерий совпадали на пальцах и на телефонах. Примерно 82% самых распространенных бактерий, находившихся на пальцах, также были на телефоне. Сюда входили бактерии из семейств Streptococcus, Staphylococcus и Corynebacterium. И именно у женщин схожесть бактерий была особенно явной.