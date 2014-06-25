Гидрогелевые капсулы - новое средство лечения ожирения

Исследование американских ученых показало, что состоящие из гидрогеля капсулы способны безопасно снижать вес у полных и страдающих ожирением людей. Результаты первого клинического испытания были представлены в минувшее воскресенье на совместной конференции Международного общества эндокринологии и Эндокринного общества ICE/ENDO 2014 в Чикаго, пишет Медпортал.

Препарат, разработанный бостонской биотехнологической фирмой, представляет собой капсулы, содержащие крошечные гидрогелевые частицы, которые смешиваются с поступающей в желудок пищей, разбухают и увеличиваются в объеме. Это увеличивает объем желудка и тонкого кишечника, что вызывает чувство насыщения и снижает количество потребляемых калорий.

В 12–недельном рандомизированном испытании приняли участие 128 человек, которые два раза в день до еды принимали экспериментальный препарат, запивая его водой. Из них 43 человека перед ланчем и ужином принимали 2,25 граммов капсул, 42 человека – 3,75 граммов препарата и 43 человека из контрольной группы получали плацебо, содержащее целлюлозу. При этом все участники исследования придерживались диеты и выполняли физические упражнения.

Как показали результаты исследования, в среднем к концу испытания в первой группе вес участников снизился на 6,1 %, во второй группе – на 4,5 %, а в контрольной группе – на 4,1 %. Наибольшая потеря веса (10,9 %) наблюдалась у лиц с преддиабетическим состоянием, при котором уровень глюкозы в крови натощак повышен до 100–125 миллиграммов на децилитр (мг/дц), что в пересчете составляет 5,6–6,9 миллимоль на литр (ммоль/л).

Из побочных эффектов у участников исследования чаще всего встречалось легкое вздутие живота, метеоризм, боли в животе и диарея, выраженность которых снижалась с уменьшением дозировки препарата. По словам авторов разработки, в случае, если Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрит использование этих гидрогелевых капсул, они станут первыми представителями нового класса средств для снижения веса и лечения ожирения.