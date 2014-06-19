Риск развития зависимостей определяется воспитанием

Манера воспитания напрямую влияет на то, будет ли ребенок курить, употреблять наркотики и алкоголь. По мнению специалистов, лучше всего, когда родители устанавливают ясные правила и разумны в своем поведении. Строгая дисциплина столь же опасна, что и отсутствие контроля, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Health Site.

Эксперт Амадор Калафат считает: дети с авторитарными родителями, редко проявляющими любовь, пускаются во все тяжкие. Между тем, обилие любви также часто ведет к нездоровым практикам. Это показало исследование, которое проводилось в шести европейских странах при участии примерно 8000 подростков 11-19 лет. У подростков спрашивали, как их воспитывают родители.

Оказалось, разные схемы воспитания работали отличным образом. Примечательно: наркотическая зависимость не всегда касается самих наркотиков. Сюда входят также рецептурные препараты, алкоголь, сигареты. С элементом, вызывающим зависимость, человек контактирует постоянно, и вскоре становится настолько зависимым, что уже не может без этого элемента.

Вследствие приема наркотиков человек страдает от галлюцинаций, потери самоконтроля, памяти, депрессии, неумеренного аппетита, повреждений жизненно важных органов. У него начинают гнить зубы, а в перспективе может развиться рак. Как правило, люди с наркотической зависимостью хотели бы от нее избавиться, но самостоятельно сделать это не могут. Согласно исследованиям, мозг зависимых людей работает особым образом, реагируя по-другому на элементы, вызывающие зависимость. Зависимость - приобретенная черта.