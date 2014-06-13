У интернет-зависимости наркотическая природа

Специалисты провели исследование и пришли к выводу, что интернет-зависимость имеет наркотическое происхождение, пишет lenta-ua.net.

Специалисты из Китая провели ряд исследований, в которых была изучена работа мозга 35 человек возрастом 14 - 22 года. Они заполнили анкету, по результатам которой практически половина молодых людей признали себя сами интернет-зависимыми.

Участникам проводили магниторезонансную томографию, во время которой установили, что тяга к интернету способствует активации в мозге тех процессов, которые возникают при пристрастии к наркотическим средствам и алкоголю.

Выяснилось, у людей, не способных обходиться без интернета, нарушены проводящие пути меж зонами мозга, которые отвечают непосредственно за формирование эмоций, принятие решений, а также за концентрацию внимания.

И у алкоголиков с наркоманами, и у зависимых от интернета людей в головном мозге происходят аналогичные процессы замедления работы головного мозга.

О том, что привязанность к интернету, а также разным гаджетам выступает формой зависимости говорят уже довольно давно многие психологи.

В самых разных странах США и Европы созданы специальные лагеря, где интернет-наркоманы проходят лечение непосредственно от зависимости.

По своей сути, их погружают в природную среду, в которой отсутствуют полностью любые средства связи, а также любые современные гаджеты. Подобный курс лечения в среднем выливается в 14 тыс. долларов.

В свою очередь, группа английских специалистов смогла определить, что очередной причиной возникновения данного рода зависимости выступает длительное времяпрепровождение за планшетным компьютером.

Очень часто, дети, к примеру, предпочитают играть на планшете вместо прогулки или чтения.