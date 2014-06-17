Зависимость от еды существует - ученые

И это не простая отговорка для невоздержанных людей, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Как установили ученые, некоторых женщин с лишним весом больше стимулируют изображения еды на инстинктивном уровне. Притом, у них слабее сила воли.

Некоторые женщины, которые принимали участие в исследовании, сталкивались с острой тягой к еде сразу после приема пищи. А это явный признак зависимости, связанной с работой нейропередатчиков. Они включаются, когда человек играет в азартные игры, ест, курит, занимается сексом, принимает наркотики.

Состояние участниц проверяли через 3 часа после еды или сразу после приема пищи, показывая им на компьютере картинки с едой. На некоторых картинках были жирные или сладкие продукты, а на некоторых - изображения, не связанные с едой. Женщины должны были нажимать на мышку максимально быстро при появлении картинок. И женщины с лишним весом имели замедленную реакцию.

При этом у некоторых женщин появился голод вне зависимости от того, когда они ели. Значит, у них была физиологическая предрасположенность к перееданию. Правда, не исключено, что переедание спровоцировано психологическим стрессом, привычкой или скукой.