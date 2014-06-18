Кремы от солнца не эффективны против рака кожи

Университет Британского института исследования рака и Института раковых исследований предупреждают: солнцезащитные кремы не спасают от рака кожи, пишет meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Несмотря на крем, УФ-излучению все равно удается навредить генам, предотвращающим повреждения ДНК.

Эффект УФ-изучения был проверен на двухмесячных мышах. У животных наблюдалась мутация в гене BRAF, повышающая риск меланомы. Без солнцезащитного крема отмечались прямые повреждения ДНК в пигментных клетках кожи. В частности, фиксировались аномалии в гене p53, обычно предотвращающем ДНК-повреждения вследствие УФ-излучения.

После нанесения крема степень повреждений сокращалась, но все равно оставалась на выявляемом уровне. По словам специалистов, крема недостаточно. Находясь на солнце, помимо солнцезащитного средства с фактором не ниже SPF 30, необходимо создавать физический барьер - надевать шляпы с широкими полями, одежду, очки. Если есть солнечный ожог, значит, ДНК в клетках точно пострадала. Со временем это может привести к раку кожи.