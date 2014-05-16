Почему женщинам советуют летом загорать

Шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме обнаружили, что у женщин, которые не загорают летом, продолжительность жизни в два раза меньше.

К таким выводам ученые пришли после 20-летнего наблюдения за прекрасным полом. В ходе эксперимента были изучены данные около 30 тысяч женщин, пишет "Хочу".

Обнаружить закономерность не стоило большого труда. В 1990-х для участия в эксперименте зарегистрировалось 29518 шведок. Через 20 лет дам стало меньше на 2545 участниц. Изучив данные представительниц прекрасного пола, ученые обнаружили, что среди не загоравших летом смертность была вдвое выше.

Ситуацию шведские медики объясняют количеством витамина D, выработка которого зависит от солнечных лучей. Недостаток его является причиной развития диабета, туберкулеза, множественного склероза и рахита, а также способствует длительной депрессии.

Удивляет другое – на протяжении последнего времени все врачи настоятельно рекомендуют не находиться долго на солнце из-за пагубного влияния ультрафиолета. Журналисты Daily Telegraph рекомендуют не впадать в крайности и загорать в меру.