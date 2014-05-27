Витамин А - для молодой и здоровой кожи

Если ты решила активно поддержать свою кожу, убрать признаки усталости, отсрочить первые морщинки, омолодить и улучшить состояние кожи лица и рук, тебе с успехом поможет витамин А, пишет lady.tochka.net.

Витамин А для кожи - как он действует

Витамин А (ретинол) обеспечивает целостность клеток, из которых сформирован кожный покров и слизистые. Он восстанавливает кожу, способствует заживлению при различных повреждениях, лечит солнечные ожоги, пигментные пятна, ускоряет регенерацию клеток и замедляет процесс старения кожи.

Кроме того, что витамин А полезен для кожи и слизистой оболочки, он еще и необходим для нормального зрения, здоровья волос, формирования и роста костей и зубов, нормальной работы иммунной системы и т.д.

Витамин А для кожи - признаки дефицита

При недостатке витамина А кожа становится тонкой и шелушащейся, на ней могут образовываться трещины. Лицо приобретает бледно-желтый цвет, появляется угревая сыпь, темные круги под глазами. Кроме того, секутся волосы, слоятся ногти, ухудшается зрение, особенно ночью.

По этим признакам ты сможешь определить, что пора заняться собой и подпитать организм витамином А.

Витамин А для кожи - источники

В наибольших количествах витамин А содержится в рыбьем жире, зернистой икре, печени, яичных желтках, сыре, сливочном масле, сливках и цельном молоке. Также немало его в петрушке, красных ягодах, овощах и фруктах, зерновых продуктах. Витамин А лучше усваивается организмом с жирной пищей.

Кроме того, витамин А входит в состав многих косметических ухаживающих средств от тоника до дневного или ночного крема.

Пополнить запасы этого чудодейственного средства можно и медикаментозным путем. Ретинол продается в аптеках, и ты можешь принимать его согласно инструкции, и обязательно проконсультировавшись с врачом.

Витамин А для кожи - рецепт по уходу

Косметика с витамином А уменьшает пигментацию, разглаживает неглубокие морщинки, уменьшает воспаление кожи.

Всего пару капель, добавленных в твой любимый крем перед применением, позволят тебе провести восстанавливающий и омолаживающий курс.

Контактируя с кожей, витамин А практически сразу оказывает легкий разглаживающий эффект. Он активизирует обновляющие процессы в тканях, дарит энергию и силу. Применение ретинола по такой схеме в течение буквально пары недель позволит более тщательно ухаживать за кожей лица и рук и получить видимые позитивные результаты.

Витамин А для кожи - меры предосторожности

Перед применением крема с повышенным содержанием витамина А сделай проверочный тест на отсутствие аллергии (нанесите немного средства в районе уха или на локтевом сгибе).

Нежелательно наносить такой крем на кожу перед сном, т.к. иногда возможны отечные явления.

Витамин А делает кожу более восприимчивой к ультрафиолетовым лучам, несмотря на то, что применяется при лечении ожогов. Поэтому не используй такие кремы во время загара или длительного нахождения под солнцем.