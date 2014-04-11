Причины развития болезни Паркинсона

В мире в результате болезни Паркинсона страдает от 65 до 180 человек на 100 тысяч населения, около четырех миллионов только в США. А через несколько лет, по прогнозам ВОЗ, таких больных будет девять миллионов на Земле. Как сообщили УНИАН в Минздраве, в Украине эта болезнь поразила по меньшей мере 70 тысяч человек, то есть 133 человека на 100 тысяч населения.

Болезнь Паркинсона характеризуется медленным уменьшением синтеза медиатора дофамина, который играет важную роль в работе клеток головного мозга. При этом поражаются преимущественно клетки, вырабатывающие дофамин - вещество, которое необходимо для нормальной работы нервной системы и нервных центров, которые регулируют тонус мышц и принимают участие в регуляции движений.

По словам профессора Института геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева АМН Украины Ирины Карабань, если раньше болезнь Паркинсона считалась болезнью пожилого возраста, то сейчас она начинается практически в 40-45 лет. Учитывая, что болезнь Паркинсона - это хроническое заболевание центральной нервной системы, то и лечение ее является пожизненным.

«Диагноз болезни Паркинсона определяется на основе двигательных симптомов, таких как гипокинезия, ригидность, тремор покоя и постуральная нестабильность, а также широким спектром немоторных проявлений - психических, вегетативных, сенсорных и других. Часто скованности предшествующих неприятные ощущения в конечностях, неудобство при выполнении привычных движений. А способствует развитию болезни адинамия, депрессия, переедание, злоупотребление алкоголем, то есть нездоровый образ жизни», - отметила врач.

Чтобы предотвратить болезнь Паркинсона, медики советуют больше двигаться и заниматься умственной деятельностью. Это основное, что может предотвратить развитие болезни. Кроме того, подтверждаются данные о протективном действие кофе. У людей, которые пьют этот напиток ежедневно, болезнь Паркинсона встречается реже.