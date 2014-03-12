Шпинат поможет сбросить лишний вес

Структуры, содержащиеся в шпинате, помогают снизить вес, установили специалисты Лундского университета. Это тилакоиды (ограниченные мембраной структуры, расположенные в строме хлоропласта), замедляющий процесс переваривания пищи и способствующий выработке "гормонов сытости" в кишечнике, пишет Meddaily.ru со ссылкой на HNGN. Среди листовых овощей самая большая концентрация тилакоидов наблюдается именно в шпинате.

Но тело не в состоянии расщепить тилакоиды, выделив их из свежего шпината. Поэтому шпинат нужно размалывать и фильтровать, чтобы получить тилакоид. Ранее уже было доказано: тилакоид тормозит переваривание жира во всем кишечнике. Когда пища попадает в дистальный отдел кишечника, начинают вырабатываться гормоны насыщения. И этот сигнал поступает в мозг, говоря всему телу об утоленном голоде. Обработанные продукты задействуют только верхний отдел кишечника, поэтому гормоны насыщения не вырабатываются. Но тилакоиды все меняют.

Когда группе добровольцев давали тилакоиды, люди меньше чувствовали голод и реже сталкивались с тягой к продуктам питания в течение дня. Люди не потребляли пищу чаще трех раз в день. Тилакоиды включают в себя разные субстанции - галактолипиды, белки, витамины A, E, K, антиоксиданты, бета-каротин, лютеин.