Почему наедаться на ночь вредно

Ученые выяснили, почему вредная пища становится еще опаснее, если вы съели её ночью. Это сдвигает работу биологических часов организма и провоцирует воспаление в жировой ткани.

Биологам и врачам уже было известно, что при нарушении работы биологических часов чаще развивается ожирение и связанные с ним метаболические нарушения. Новое исследование объясняет, почему так происходит.

Время и продолжительность сна, бодрствования и приемов пищи зависят от времени суток у всех животных, включая человека, как напомнил доктор Дэвид Эрнест в пресс-релизе. Его новая статья описывает то, как неработающие биологические часы всего в одном типе клеток, макрофагах, влияют на состояние всего организма: на возникновение метаболического синдрома и ожирения.

Биологические часы – это гены, которые работают с разной интенсивностью в разное время суток в клетках. У растений они помогают цветам распускаться утром и закрываться вечером, а у наших родственников мышей, как оказалось, такие гены в особых клетках – макрофагах – регулируют накопление жира после приема пищи.

У всех мышей переедание и избыток питательных веществ вызывают изменения в макрофагах, находящихся в жировой ткани. Макрофаги – клетки иммунной системы, но если они находятся в жировой ткани, там от их активности зависит превращение белого жира в бурый, накопление или «сжигание» жира. Когда макрофаги создают воспаление в жировой ткани, накопление жира усиливается.

Мышей переводили на питание высококалорийным кормом, и макрофаги в их жировой ткани переходили в воспалительный режим, и одновременно портились биологические часы – нарушалась слаженная работа генов под названиями Period1 и Period2. А если эти гены у мышей были специально выключены, воспаление усиливалось и быстрее приводило к нарушению метаболизма и сильному ожирению.

Эти данные говорят о том, что когда клетки жировой ткани «знают», какое сейчас время суток, то жир запасается и расходуется в здоровом режиме, и жирная пища наносит меньше вреда. Возможно, у части пациентов с тяжелым метаболическим синдромом есть проблемы с работой биологических часов: это требует дальнейших исследований.

Тот факт, что биологические часы контролируют работу жировой ткани, означает, что человеку важно принимать пищу днём, в период максимальной активности. Доктор Эрнест трактует результаты своего исследования так: «Не столько здоровое питание, сколько здоровый образ жизни влияет на риск метаболических расстройств и ожирения». Он порекомендовал читателям стараться рано ложиться спать и избегать ночных походов на кухню к холодильнику.

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