Солнечные ожоги опаснее всего в молодом возрасте

Американские ученые из Брауновского университета установили, что риск развития меланомы увеличивается у тех людей, которые часто получали солнечные ожоги в молодом возрасте. Они выявили, что угроза возникновения этой злокачественной опухоли возрастает на 80%, если в возрасте от 15 до 20 лет «обгореть на солнце» хотя бы пять раз, пишет likar.info.

Данный эксперимент продолжался 20 лет, в нем принимали участие 109 000 белокожих женщин, которые проживали в 14 штатах. На начало исследования участницам было от 25 до 42 лет. В ходе наблюдения врачи оценивали риск развития злокачественных новообразований кожи для каждой из них. Согласно полученным результатам анализа, солнечные ожоги представляют наибольшую опасность для белокожих, рыжеволосых женщин, имеющих множество родинок на теле.

Исследователи также обнаружили, что солнечные ожоги увеличивают вероятность заболевания остальными видами рака кожи на 68%. По словам доктора Абрара Куреши, солнечные ожоги опасны на протяжении всей жизни, однако в молодом возрасте они представляют наибольшую угрозу для здоровья.