В больницах Израиля проходят испытания революционного препарата от меланомы

На международной конференции по онкологии в Чикаго был представлен новый биопрепарат для лечения одного из самых агрессивных видов рака кожи. Препарат MK-3475 предназначен для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы.

В клинических испытаниях нового препарата уже приняли участие 411 пациентов, в том числе 100 израильтян.

Фармацевтическая компания Merck, известная в Израиле как MSD, подала заявку на регистрацию MK-3475 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в октябре 2014 года. Однако, учитывая хорошие результаты, показанные препаратом во время клинических испытаний, FDA выдало разрешение уже сейчас применять его для лечения больных на терминальной стадии.

Профессор Яков Шехтер, глава Института онкологических исследований при израильской больнице "Тель а-Шомер", в интервью газете "Едиот Ахронот" отметил, что этот препарат совершил прорыв в области лечения рака кожи. Профессор Шехтер выразил надежду, что меланома больше не будет считаться неизлечимым заболеванием.

"Едиот Ахронот" также сообщает, что пока в FDA рассматривается заявка компании Merck, клинические испытания препарата продолжатся в израильских больницах "Тель а-Шомер" и "Адаса". В публикации подчеркивается, что курс лечения этим препаратом оценивается в 100 тысяч шекелей, однако пациенты, согласившиеся принять участие в эксперименте, получают препарат бесплатно.

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