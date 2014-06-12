Советы, как не получить солнечный ожег

Лето, море, солнце, пляж... Соскучившись по жарким солнечным лучам, ты наверняка попытаешься наверстать упущенное за зиму время. Но если ты не будешь осторожной, получишь ожог на коже, пишет cosmo.com.ua.

Подготовь кожу к загару

Чтобы не сгореть на солнце, используй скраб перед каждым выходом на пляж. Он поможет избавиться от мертвых клеток кожи и обеспечит тебе ровный, красивый загар.

Загорай постепенно

К сожалению, добиться ровного оттенка кожи за пару дней не получится: ты рискуешь сгореть на солнце, а держаться такой загар будет недолго. В первые дни проводи на солнце по 5-10 минут в час, потом можешь увеличить это время до 15-20 минут.

Используй защиту

Чтобы не сгореть на солнце, наноси солнцезащитный крем заранее, перед выходом на пляж, и подбери средство с достаточным уровнем защиты. Не забудь защитить губы, кожу глаз и волосы. Используй блеск с SPF-фильтром, носи шляпу с полями и не забывай о солнцезащитных очках.

Соблюдай режим

И выходи на пляж как можно раньше утром. После 11 утра и до 4-5 часов вечера лучше спрятаться в номер: сгореть можно даже под навесом. Утром и вечером солнечные лучи падают на землю под углом, и становятся более щадящими для твоей кожи.

Прими душ

Сразу после пляжа смой с кожи остатки солнцезащитного крема и соленой воды и воспользуйся охлаждающим лосьоном для тела. Он увлажнит и успокоит иссушенную солнцем кожу.

Если ты все-таки сгорела на солнце...

... Пей как можно больше воды: твоя кожа нуждается в ней как никогда сильно. ... Ешь продукты с высоким содержанием витамина С (цитрусовые, землянику, шпинат), бета-каротина (морковь, капуста, перец чили) и витамина Е (орехи, оливки). Заправляй салаты льняным маслом. ... Прикладывай к воспаленной коже кусочки огурца или охлажденные пакетики зеленого чая. ... Принимай прохладный душ. ... Избегай мыла и не наноси духи на поврежденную область кожи. На ближайшие дни забудь о мочалке и скрабах. ... Регулярно увлажняй кожу. Используй средства с маслом ши или пальмовым маслом. ... Налей смесь лавандового масла и минеральной воды без газа в небольшую бутылочку с распылителем. Охлади жидкость и носи с собой целый день, чтобы периодически распылять ее на сгоревшую на солнце кожу. ... Налей сок алоэ в формочки для льда и заморозь. Протирай полученными кубиками поврежденную кожу.