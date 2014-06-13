Мозг у мужчин и женщин устроен по-разному

Тезис о том, что мужской и женский мозг отличаются, находит все новые подтверждения. Однако эти различия оказываются куда более глубокими, чем предполагалось, пишет econet.ua со ссылкой на The Daily Mail. Так, ученые уже выяснили, что мужской мозг по своей массе действительно превосходит женский. Зато последний более "трудолюбив" - он работает постоянно и никогда не бывает в состоянии покоя.

Кроме того, разница в работе женского и мужского мозга влияет на то, как они по-разному реагируют на различные болезни. Так, например, женщины более подвержены депрессии. Это связано с различиями в лимбической системе, отвечающей за эмоциональную обработку.

Ученые считают, что, попадая в сложные ситуации, женщины воспринимают происходящее более негативном, что вызывает чрезмерное беспокойство, женщина плохо ест, спит и в итоге впадает в депрессию.

Кроме того, деменция и мигрень также более типичны для женщин. В то же время неврологические заболевания, такие как болезнь Паркинсона, чаще встречаются у мужчин. Они также имеют вдвое больше шансов на развитие шизофрении. При этом симптомы заболевания у них тяжелее, чем у женщин.

Женщины же, как правило, лучше и дольше помнят информацию. Исследования показали, что такая особенность связана с повышенной активностью в гиппокампе - области головного мозга, отвечающей за перемещение данных в кору мозга для долгосрочного хранения.

Тем не менее, женщины гораздо больше подвержены риску развития нейродегенеративных заболеваний, в том числе, болезни Альцгеймера. Причем у слабого пола эта болезнь прогрессирует куда стремительнее, чем у сильного.