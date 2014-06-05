Стресс изменяет гормональный фон, превращая людей в сладкоежек

В состоянии стресса многие люди начинают заедать свою тревогу. Все дело в гормонах. Гормоны, активируемые в состоянии тревожности, были обнаружены во вкусовых клетках, определяющих сладкий, соленый и горький вкус, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Доктор Роквелл Паркер подчеркивает: "На вкус сильно влияет стресс. В частности, люди начинают по вполне объяснимым причинам больше есть сладких продуктов. Так действуют глюкокортикоиды. Они напрямую воздействуют на клетки вкусовых рецепторов".

Как показали исследования, у мышей, находившихся в состоянии стресса, было много рецепторов глюкокортикоидов на языке. Особенно высокая концентрация наблюдалась в зонах, отвечающих за распознавание сладкого вкуса. У животных было на 77% больше гормональных рецепторов в ядрах вкусовых клеток по сравнению с контрольной группой.

Видимо, стресс меняет всю систему обработки вкусовой информации, ведь вкусовые рецепторы располагаются не только на языке. Их можно найти в кишечнике и поджелудочной. Скорее всего, стресс влияет на метаболизм сахаров и прочих веществ, меняя аппетит.