Бактерии используют белки крови для запуска потенциально смертельных заболеваний

В предыдущих своих исследованиях ученые выяснили, что на белке FnBPA золотистого стафилококка есть сайты связывания фибриногена и фибронектина, которые, по всей видимости «сотрудничают» в развитии эндокардита - опасного воспалительного процесса ткани сердца.

Исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Biological Chemistry, объясняет, каким образом происходит эта кооперация. Для достижения цели авторы использовали методы рентгеноструктурной кристалографии, биофизические и микробиологические подходы. Результатом стало представление трехмерной структуры белка FnBPA S. aureus в комплексе с белком фибриногена человека. Дальнейшее изучение взаимодействий показало, что связь фибронектина с FnBPA белком блокирует его связывание с фибриногеном.

Профессор Дженифер Поттс (Jennifer Potts) комментируя работу, сказала, что бактерии способны развивать различные способы связи с белками человека для использования их в своих целях. Понимание этих механизмов не только поможет разработать новые терапевтические средства, но и расширит наши знания о роли этих белков человека в норме.

S. aureus является бактерией, которая может вызывать различные инфекционные процессы - от поверхностных кожных до тяжелых инвазивных инфекций, таких как инфекционный эндокардит, для которого характерен высокий уровень смертности. Значительная терапевтическая проблема состоит в появлении штаммов резистентных к антибиотикам. Это обстоятельство еще больше увеличивает вероятность летальных исходов при развитии инфекционного эндокардита. И особенно актуальным становится поиск средств профилактики, которые предупреждали бы развитие подобного осложнения.

Эта работа открывает перспективы создания эффективной терапии и профилактики инфекционного эндокардита, но после дополнительных исследований.

Remedium