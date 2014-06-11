Антибиотики широкого спектра действия потеряли свою силу

Речь идет о карбапенемах - антибиотиках широкого спектра действия из группы лактамов. В этой группе можно найти пенициллины, цефалоспорины и монобактамы. Данные вещества нарушают синтез клеточной стенки бактерий, и разрушаются особым ферментом - бета-лактамазой. Ранее считалось, что карбапенемы устойчивы к воздействию этого фермента, что снижает риск развития бактериальной резистентности, пишет "Ремедиум".

Но, как показали исследования, некоторые бактерии научились вырабатывать карбапенемазу - фермент, легко расщепляющий бета-лактамное кольцо антибиотика. Это моментально повысило смертоносность патогенов, ведь карбапенемы были последней линией терапии. Хотя о бактериях, обладающих описанными свойствами, заговорили еще в 2013 году, мировое сообщество до сих пор не выработало стратегию борьбы.

К примеру, недавно карбапенем-устойчивые штаммы Klebsiella Pneumoniae нашли в Катаре. А детальный анализ показал, что патоген живет в этом регионе уже давно. Принимая во внимание, что страны Персидского залива являются пропускным пунктом для миллионов человек из разных стран, риск распространения опасных патогенов более чем реален. Эксперты говорят об опасности переноса микроорганизмов пациентами, госпитализированными сначала в Саудовской Аравии, ОАЭ, Омане, Катаре, Бахрейне или Кувейте.

Первый случай выявления резистентности к карбапенемам в США, как раз был связан с пациентом, приехавшим с Ближнего Востока. Особую опасность представляет тот факт, что некоторые бактерии синтезируют целых два расщепляющих фермента - карбапенемазы OXA-48 и NDM. Всего таких штаммов шесть. И это эндемики в больницах Ближнего Востока.