Антибиотики скоро перестанут действовать - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что вскоре антибиотики перестанут действовать из-за их избыточного применения.

ВОЗ бьет тревогу из-за глобального распространения новых форм бактерий, устойчивых к антибиотикам, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как полагают специалисты, люди вновь могут начать умирать от простых инфекций, если новые лекарства не будут разработаны и внедрены в срочном порядке.

Устойчивость у микроорганизмов развивается в данный момент даже к наиболее совершенным из доступных препаратов, предупреждают медики.

ВОЗ возлагает вину на избыточное применение антибиотиков на врачей и на пациентов, неправильно употребляющих лекарства.

Организация призывает улучшить надзор над рациональным применением новых и будущих лекарств.