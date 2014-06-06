Родители должны облизывать детские соски, если хотят избежать аллергий

Сотрудники Университета Кембриджа и Университетского колледжа Лондона выпустили новые рекомендации для родителей. Они советуют облизывать детские соски, завести собаку и разрешать детям есть с пола, чтобы поддержать здоровье семьи в целом. По мнению ученых, стремление к стерильности опасно, ведь умирают и полезные бактерии, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph.

Чтобы увеличить число полезных бактерий, также следует почаще выбираться за город, целовать членов семьи и тренироваться в парках. Как показало исследование, дети, чьи соски облизывали матери, на треть реже заболевали астмой и экземой. Такие соски помогут создать благоприятную бактериальную среду во рту и в кишечнике ребенка. А бактерии напрямую связаны с иммунитетом.

Широкое распространение антибиотиков, кесарева сечения, кормления из бутылочки и неразнообразный рацион приводят к сокращению численности полезных бактерий. По этой причине за последние 12 месяцев количество людей с аллергической реакцией выросло на 8%. Обычно аллергию вызывали арахис, молоко, яйца, яд насекомых.

Бактерии составляют до 90% человеческого тела. Они определяют не только пищеварение, но развитие мозга и даже способны менять настроение. Тот факт, что в предыдущих поколениях было меньше аллергий, говорит о вреде чрезмерной стерильности. Контакт с бактериями особенно важен в детстве. И бактериальное разнообразие играет здесь ключевую роль. Правда, речь не идет о пренебрежении базовыми правилами гигиены. Кстати, прием средств для укрепления иммунитета может быть опасен.