Медики выяснили, почему человек может ошибаться
10:17, 11 июня 2014Зарубежные новости
0
Это связано с электрическими фонами мозга
Фото: УНИАН
Способность человека делать выбор и совершать ошибки обусловлена «фоновым шумом» мозга, говорится в статье американских ученых, опубликованной в научном журнале Journal of Cognitive Neuroscience, сообщает Газета.ру.
По словам исследователей, случайные колебания в электрической активности мозга делают возможным принятие решений человеком, в том числе и ошибочных.
К подобному выводу исследователи пришли, проведя электроэнцефалографию головного мозга добровольцев, которые решили принять участие в эксперименте.
По словам ученых, результаты их изысканий подтверждают гипотезы, выдвинутые еще в начале 1970-х годов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter