Медики выяснили, почему человек может ошибаться

Способность человека делать выбор и совершать ошибки обусловлена «фоновым шумом» мозга, говорится в статье американских ученых, опубликованной в научном журнале Journal of Cognitive Neuroscience, сообщает Газета.ру.

По словам исследователей, случайные колебания в электрической активности мозга делают возможным принятие решений человеком, в том числе и ошибочных.

К подобному выводу исследователи пришли, проведя электроэнцефалографию головного мозга добровольцев, которые решили принять участие в эксперименте.

По словам ученых, результаты их изысканий подтверждают гипотезы, выдвинутые еще в начале 1970-х годов.