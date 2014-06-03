Изучение иностранного языка замедляет старение мозга

К такому выводу пришли ученые из университета Эдинбурга, исследовавшие различные функции мозга у 262 человек сначала в возрасте 11 лет, а потом, когда тем же самым людям было около 70 лет.

Специалисты обнаружили, что у людей со знанием второго языка улучшаются навыки чтения, речи и умственные способности в целом.

Эксперты использовали данные тестов на умственное развитие 262 уроженцев столицы Шотландии Эдинбурга, а затем сравнивали когнитивные функции мозга у тех же людей в 70-летнем возрасте. Прежде всего, внимание обращалось на то, как за эти годы изменились познавательные способности испытуемых.

Каждый участник этого исследования владел хотя бы одним иностранным языком. 195 человек из 262 выучили второй язык в возрасте до 18 лет, остальные – после 18.

Исследование проводилось с 2008 по 2010 годы, его результаты опубликованы в журнале Annals of Neurology.

Согласно результатам исследования, те, кто владеет двумя или более языками, обладают и более развитыми познавательными способностями. Особенно это проявляется в чтении и в общей сообразительности.

Причем это утверждение одинаково верно как для тех, кто выучил второй язык до 18 лет, так и для тех, кто учил его позже.

Предыдущее исследование на эту же тему пришло к заключению, что двуязычие задерживает заболевание деменцией на несколько лет.

Важный вопрос, которым задавались ученые предыдущего исследования заключался в том, улучшает ли изучение второго языка когнитивные функции или же люди с более развитыми познавательными способностями больше предрасположены к тому, чтобы быть билингвами. Профессор Томас Бак из Университета Эдинбурга считает, что он нашел ответ на этот вопрос.

По его словам, исследователи обнаружили очень показательную структуру мышления у испытуемых: у них улучшалось внимание, концентрация и беглая речь. И это объясняется не общей умственной развитостью, а именно изучением второго языка.

"Полученные результаты имеют значительную практическую ценность, - убежден профессор Бак. – Миллионы людей по всему миру изучают второй язык во взрослом возрасте. Наше исследование показывает, что двуязычие, в каком бы возрасте ни изучался язык, может оказать позитивное влияние на стареющий мозг".

Однако он также признал, что это исследование подняло много других вопросов. Например, может ли изучение второго языка оказывать такой же положительный эффект на когнитивную функцию человека в старости и есть ли преимущество у тех, кто активно говорит на втором языке по сравнению с теми, кто владееет вторым языком пассивно.

"Это исследование пролагает путь для последующего изучения причинно-следственой связи билингвизма с предотвращением снижения когнитивных способностей", - полагает профессор Альваро Паскуаль-Леоне из Медицинской школы Гарварда.

www.bbc.co.uk