Медитация увеличивает ресурсы мозга

Медитация особым образом влияет на мозг человека. Во время медитации мозг обрабатывает больше идей и эмоциональной информации, чем во время отдыха, передает Zee News. Также установлено: во время медитации лучше отпустить ход мыслей, чем пытаться сконцентрироваться на очищении головы от этих самых мыслей.

Такие выводы сделали в норвежском госпитале Сэнт-Олавс. Существует несколько техник медитаций, включая дзенскую, буддийскую и трансцендентальную медитации. Медики проверили эффективность медитаций на группах добровольцев. Итак, людей разбили на две основные группы: медитация на концентрацию (человек фокусируется на дыхании) и "ненаправленная медитации" (можно думать о чем угодно, отпуская сознание).

Врачи использовали МРТ-сканеры, дабы посмотреть на активность мозга во время медитации. Оказалось, признаки того, что люди обрабатывали больше информации, были именно во второй группе. Об этом говорила высокая нейронная активность. Причем, активность была выше, чем во время отдыха. А, как известно, во время отдыха она максимальная.

Видимо, мозг участников эксперимента из второй группы получал больше ресурсов на обработку воспоминаний и эмоций. А вот во время медитации на концентрацию мозг добровольцев из первой группы был занят концентрированием внимания.

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