Пить кофе после алкоголя вредно

10:29, 06 июня 2014
Зарубежные новости
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Выпитый после алкогольных напитков кофе не только не отрезвляет, а, наоборот, усиливает опьянение

Фото: REUTERS

Ученые рассказали, почему не стоит пить кофе после алкоголя. Многие считают, что выпитый после алкогольных напитков кофе отрезвляет. Но ученые полностью опровергли этот миф, пишет directpress.ru.

Специалисты провели эксперимент на лабораторных животных. Оказалось, что выпитый после алкогольных напитков кофе не только не отрезвляет, а, наоборот, усиливает опьянение.

Выпивший человек чувствует себя уставшим, а тот, кто после спиртных напитков принимает кофе, ведет себя возбужденно и за счет этого кажется, что он более трезвый. Впоследствии это может привести к увеличению риска развития потенциальной опасности.

Например, выпив после застолья кофе, человеку может показаться, что он достаточно трезв для того, чтобы сесть за руль автомобиля. Это увеличивает вероятность аварии.

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